Morreu uma segunda utente no único lar do Algarve com casos confirmados

Uma idosa do lar de Boliqueime, infetada com covid-19 morreu este domingo no Hospital de Faro. É a segunda vítima mortal do novo coronavírus naquela instituição.

Entretanto, as autoridades algarvias continuam a monitorização dos lares em situação irregular. Se for preciso retirar utentes por segurança, há já um hotel e um quartel preparados para os receber.