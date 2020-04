Reclusos na Bélgica já fabricaram 42 mil máscaras reutilizáveis

Os reclusos na Bélgica fizeram até agora 42 mil máscaras reutilizáveis, em tecido, para uso próprio e dos funcionários das prisões, para ajudar a combater a propagação da Covid-19 no país, revelou uma porta-voz da administração de prisões.

Os reclusos ajudam desta forma a combater a escassez de equipamentos de proteção, sendo que as máscaras foram enviadas com prioridade para o staff da prisão e para os presos envolvidos na preparação da alimentação, segundo relatou Kathleen Van De Vijver à Associated Press.

"Temos pedidos até ao final de maio. Continuamos a receber grandes encomendas, mas não conseguimos acompanhar. Entretanto, o nosso objetivo é assegurar que todos os prisioneiros têm uma máscara", afirmou.

As máscaras estão a ser feitas à mão em quatro locais diferentes e foram também entregues a funcionários das agências federais e juízes de investigação, acrescentou.

A maioria dos presos envolvidos no fabrico das máscaras já trabalhavam em oficinas de costura na prisão, enquanto outros 30 começaram a costurar depois da pandemia da Covid-19 ter começado.

Van de Vijver informou que 13 presos acusaram positivo para o novo coronavírus, assim como 61 funcionários das prisões, sendo que desses, 28 recuperaram e foram autorizados a regressar ao trabalho.

A Bélgica planeia começar um relaxamento gradual do confinamento a partir de 4 de maio, sendo obrigatório o uso de máscaras ou banda de proteção nos transportes públicos para maiores de 12 anos.

ESPECIAL CORONAVÍRUS