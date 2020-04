Regras nos transportes: o que muda em Lisboa

A partir de 1 de maio volta a ser obrigatório validar os passes e outros títulos de transporte para viajar nos 18 municípios da Área Metropolitana de Lisboa (AML).

De acordo com a AML, a validação será feita com as devidas medidas de precaução: a limpeza dos equipamentos será reforçada e todos os operadores na região vão estar equipados com sistemas que permitem a validação sem necessidade de contacto.

A limpeza e desinfeção dos veículos também será intensificada e poderão ser implementadas medidas adicionais de higienização, arejamento dos autocarros e proteção dos motoristas.

Quanto ao uso de máscaras, a Área Metropolitana de Lisboa diz que vai acompanhar todas as instruções das entidades competentes.

Para evitar grandes filas e concentrações nos locais de venda, a partir de agora é possível carregar o passe no multibanco.