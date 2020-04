CTT antecipam pagamento de vales em 3 dias para compensar feriado do 1.º de maio

Os CTT vão antecipar a emissão de vales, agora em três dias úteis, para compensar o feriado de 01 de maio, evitando a afluência aos locais de pagamento, reduzindo o risco de contágio pela pandemia de covid-19.

"Os CTT, tendo em conta a importância de assegurar a segurança e bem-estar dos pensionistas no atual contexto de pandemia covid-19, vão prolongar algumas das medidas excecionais e mitigadoras implementadas no âmbito do pagamento das pensões, no mês de maio", indicaram, em comunicado, os Correios.

Assim, vai ser antecipada emissão e pagamento dos vales, "agora em três dias úteis, e faseada a distribuição, durante 15 dias", compensado o feriado de 01 de maio.

Os vales serão emitidos no dia 29 de abril e serão pagos, previsivelmente, até 13 de maio.

Com estas medidas, os CTT pretendem minimizar o risco de afluência aos locais de pagamento e, consequentemente, o de contágio.

Para os pensionistas que pretendam receber o seu vale em casa, está disponível um serviço de pagamento ao domicílio, no valor de 1,80 euros.

No documento, os Correios recordaram que os vales têm um mês de validade, "pelo que os pensionistas que não necessitem de o fazer nos primeiros dias poderão efetuar o levantamento mais tarde, evitando os dias de maior afluência".

Por outro lado, a partir de 04 de maio, as lojas CTT vão passar a funcionar das 09:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30, com exceção das lojas do aeroporto e das que se encontram inseridas em centros comerciais.

"Os CTT pagam cerca de 370 mil vales por mês e encaram com enorme responsabilidade o papel crítico que desempenham na manutenção de cadeias de comunicação e logística vitais para a economia e a sociedade portuguesa e na preservação da segurança e bem-estar dos seus trabalhadores e clientes, incluindo pensionistas", lê-se no documento.

No âmbito das medidas implementadas para travar a covid-19, as lojas CTT passaram a fazer o atendimento à porta fechada e os colaboradores podem utilizar viseiras, máscaras, luvas e gel desinfetante no atendimento.

Adicionalmente, foi colocada uma fita sinalizadora no chão para marcar a distância de segurança entre o colaborador e o cliente, bem como um painel acrílico.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 948 mortes e 24.322 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 928 para 948, mais 20 - uma subida de 2,2% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.027 para 24.322, mais 295, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.357 para 1.389.

Mais de 211 mil mortos e mais de três milhões de infetados em todo o mundo

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 211.185 mortos e mais de 3.030.340 infetados em 193 países, segundo um balanço às 11:00.

Pelo menos 832 mil pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 56.253 e 988.469, respetivamente. Pelo menos 111.583 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 26.977 mortos e 199.414 casos, Espanha com 23.822 mortos (210.773 casos), França com 23.293 óbitos (165.842 casos) e Reino Unido com 21.092 mortos (157.149 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.836 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.633 mortos (nenhuma nova) e 77.555 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 126.975 mortos para 1.405.311 casos, os Estados Unidos e Canadá 59.034 mortos (1.036.698 casos), a América Latina e Caraíbas 8.897 mortos (177.829 casos), a Ásia 8.221 mortos (208.754 casos), no Médio Oriente 6.482 mortos (160.477 casos), em África 1.466 mortos (33.140 casos) e na Oceânia 110 mortos (8.037 casos).