Câmaras de vídeovigilância controlam casas de cidadãos em quarentena na China

Atualmente, a China não tem legislação específica para regulamentar o uso de câmaras de vigilância, mas os dispositivos já fazem parte da vida de quem vive naquele país.

Desde 2017, foram já mais de 20 milhões as câmaras instaladas, de acordo com a televisão estatal CCTV. Outras fontes apontam para números muito mais impressionantes. Como o relatório da IHS Markit Technology, que fala em 349 milhões de câmaras de vigilância instaladas em 2018, quase cinco vezes o número de câmaras nos Estados Unidos.

E se já era assim nos últimos anos. A pandemia de Covid-19 veio aproximar mais ainda as objetivas da vida privada dos chineses. A videovigilância já não está só nos espaços públicos. Ela encontra-se agora à porta das habitações e, em casos mais raros, dentro dos apartamentos.

Numa publicação da Weibo, a plataforma semelhante à Twitter da China, um escritório em Nanjing, província de Jiangsu, admitiu ter instalado câmaras do lado de fora das residências de pessoas em quarentena, para monitora-las 24 horas por dia - uma ação que "ajudou a economizar gastos com pessoal e aumentar a eficiência do trabalho."

A prática foi também assumida, nos sites oficiais, pelo governo de Wuchongan e Chaoyang, e pela China Unicom, a operadora de telecomunicações estatal.

Um pouco por toda a rede social Weibo é possível verem-se fotografias, publicadas por moradores de várias cidades, que mostram as câmaras, instaladas à porta de casa quando entraram em quarentena.

Alguns parecem aceitar a vigilância.

Uma utilizadora do Weibo, que entrou em quarentena depois de retornar a Pequim, vinda da província de Hubei, alega ter sido previamente informada. "Respeito e entendo completamente", escreveu.

Já outro morador de Pequim, apesar de não achar necessária a vigilância admite que "como é uma exigência padrão, (estou) feliz em aceitá-la".

E há ainda quem, preocupado com a disseminação do vírus, tenha pedido às autoridades locais que instalassem câmaras de vigilância.



Jason Lau, especialista em privacidade e professor da Universidade Batista de Hong Kong, explica que a população daquele país se acostumou à vigilância predominante muito antes do coronavírus.

"Na China, as pessoas provavelmente já assumem que o governo tem acesso a muitos dos seus dados de qualquer maneira. Ao pensarem que as medidas os manterão seguros, que manterão a comunidade segura, e que são pelo melhor interesse do público, não se preocupam mais com isso ".

A CNN pediu esclarecimentos à Comissão Nacional de Saúde da China, mas o Ministério da Segurança Pública recusou tecer qualquer comentário.

Joshua Lott

Câmaras dentro de residências

William Zhou, funcionário público, voltou à cidade de Changzhou, na província oriental de Jiangsu, no final de fevereiro. No dia seguinte, conta que um agente comunitário e um polícia foram ao seu apartamento e montaram uma câmara, a apontar para a porta da frente, de uma parede dentro da sua casa.

Nessa altura, Zhou terá perguntado ao agente da comunidade o que é que a câmara gravaria, e o agente mostrou-lhe as imagens no smartphone.

"Eu estava na minha sala de estar e a câmara capturou-me nitidamente no plano", disse Zhou, admitindo ter ficado furioso.

Tendo confrontado a polícia com a possibilidade de instalar a câmara fora de casa, foi-lhe dito que não o faziam para que o equipamento não fosse vandalizado.

Naquela noite, Zhou explica que ligou para a linha direta do presidente da câmara e para o centro de comando local de controlo de epidemias, para reclamar.

Dois dias depois, dois funcionários do governo local dirigiram-se a casa de Zhou para pedir-lhe que entendesse e cooperasse com os esforços de controlo de epidemias do governo. E disseram ainda que a câmara só tirava fotografias quando a porta se movia, garantindo que não gravava nenhum vídeo ou áudio.

Mas Zhou não ficou convencido.

"(A câmara) teve um enorme impacto em mim psicologicamente", disse. "Tentei não fazer telefonemas, por receio de que gravassem minhas conversas por acaso. Eu não conseguia parar de me preocupar, mesmo quando dormia, depois de fechar a porta do quarto".

Zhou afirma que não se opunha à instalação de uma câmara do lado de fora da porta da frente, porque ele tinha intenção de abri-la para sair de qualquer maneira. Porém, "a instalação dentro de minha casa é uma enorme invasão da minha privacidade".

O centro do comando de controlo de epidemias do distrito de Zhou confirmou à CNN o uso de câmaras para impor a quarentena. Apesar da recusa em fornecer mais detalhes, as publicações do governo do subdistrito de Chunxi nas redes sociais mostram, entre outras fotografias, a de uma câmara num armário, dentro de um apartamento.

E vêem-se ainda algumas imagens capturadas por quatro câmaras, algumas das quais parecem ter sido tiradas de dentro das casas das pessoas.

Também sobre isto, os jornalistas não obtiveram qualquer reação por parte do governo do subdistrito de Chuxi.

O centro de comando para controlo de epidemias afirma que a instalação das câmaras não é uma política obrigatória, mas que alguns governos dos subdistritos optaram por adota-la.

Por enquanto, parece que as câmaras de vigilância nas portas de casa das pessoas não estão lá para ficar. Quando Zhou terminou a quarentena, conta que as câmaras foram retiradas.

Os funcionários da comunidade deram-lhe a possibilidade de manter a câmara gratuitamente. Mas Zhou estava tão indignado que pegou num martelo e quebrou o dispositivo em frente aos trabalhadores da comunidade.

"Se as câmaras de vigilância fossem colocadas em locais públicos, não havia problema - elas podem monitorar e impedir atos ilegais. Mas não devem aparecer nos nossos espaços privados", disse.

"Não suporto o pensamento de que nossa vida quotidiana está completamente exposta ao escrutínio do governo".

Aly Song

Em fevereiro, a Administração do Ciberespaço da China tinha emitido uma diretiva, onde pedia às autoridades regionais que "recorressem ativamente a bases de dados, incluindo informações pessoais, para apoiar o trabalho de prevenção e controlo de epidemias", protegendo as informações pessoais.

A diretiva proíbe a coleta destes dados, para controlo de epidemias, sem consentimento, a organizações que não tenham a aprovação das autoridades de saúde do gabinete da China.

De acordo com o documento, a recolha de informações pessoais deve limitar-se ainda a "grupos-chave", como pacientes confirmados ou suspeitos de Covid-19, e os seus contatos próximos. Além disso, a informação não deve ser usada para outros fins, ou tornada pública, sem consentimento.

Lau, especialista em privacidade, disse à CNN que, segundo a lei chinesa, as organizações com autoridade para recolher e tratar informações pessoais relacionadas com emergências de saúde pública incluem autoridades nacionais e regionais de saúde, instituições médicas, autoridades de prevenção e controlo de doenças, além de autoridades locais.

"É claro que o governo tentará recolher o máximo de dados possível para ajudar a impedir a propagação do vírus", afirmou. "Mas o governo precisa avaliar se a coleta de dados é apropriada, necessária e proporcional, e avaliar se existem outros métodos menos invasivos da privacidade para fazer a mesma coisa" acrescentou.

Uma nova era da vigilância digital?

No início deste mês, mais de 100 organizações de direitos e privacidade de todo o mundo emitiram uma declaração conjunta para exortar os governos a garantirem que o uso de tecnologias digitais, para rastrear e monitorizar os cidadãos durante a pandemia, seja realizado de acordo com os direitos humanos.

"Os esforços dos Estados para conter o vírus não devem ser usados ​​como pretexto para inaugurar uma nova era de sistemas amplamente expandidos de vigilância digital invasiva", afirmou o comunicado.

Para estas organizações, "a tecnologia pode e deve desempenhar um papel importante durante este esforço para salvar vidas, como disseminar mensagens de saúde pública e aumentar o acesso aos serviços de saúde. No entanto, um aumento nos poderes estatais de vigilância digital, como obter acesso a dados de localização de telemóveis, ameaça a privacidade, a liberdade de expressão e a liberdade de associação, de tal maneira que pode violar direitos e degradar a confiança nas autoridades públicas - comprometendo a eficácia de qualquer resposta à saúde pública ".

ESPECIAL CORONAVÍRUS