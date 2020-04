Compras por multibanco e online cresceram nas últimas semanas

Desde que surgiu a pandemia do novo coronavírus, há menos dinheiro a circular nas mãos dos portugueses. A SIBS divulgou os últimos números para se perceber o impacto da covid-19 na forma de comprar e pagar.

Antes do primeiro caso positivo, as compras online representavam 29%. Agora, na semana passada, já se situavam nos 54%.

Por outro lado, nas compras físicas, nos gastos em supermercados, farmácias e parafarmácias, o recurso ao pagamento com cartão antes do primeiro caso estava nos 44%. Atingiu o pico na semana de 6 a 12 de abril, com 70 %, e na semana passada regrediu ligeiramente para os 65%.

A SIBS fala também num maior recurso ao MBway, ou seja, numa maior aposta dos portugueses nas chamadas compras sem contacto.