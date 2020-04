Costa recebe dirigentes desportivos e empresários dos festivais de música

O primeiro-ministro recebe esta terça-feira, em São Bento, empresários e promotores dos festivais de música e responsáveis de entidades desportivas para analisar o quadro de medidas para o relançamento da atividade após a pandemia de covid-19.

Segundo fonte do Governo, os festivais de música e os espetáculos desportivos, sobretudo o futebol profissional, são setores considerados complexos para a retoma da atividade face à previsível manutenção por um longo período das regras de distanciamento social enquanto não existir no mercado nem vacina nem tratamento para a covid-19.

O regresso da atividade desportiva

Pelas 18:00, António Costa recebe os presidentes da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, e dos clubes Sporting, Frederico Varandas, FC Porto, Jorge Nuno Pinto da Costa, e Benfica, Luís Filipe Vieira. A principal prova do calendário nacional de futebol, a I Liga, foi suspensa na jornada 24, em 08 de março, e não tem ainda data de regresso marcada.

Uma hora antes, pelas 17:00, o primeiro-ministro terá reuniões de trabalho com instituições olímpicas, estando presentes o presidente do Comité Olímpico de Portugal, José Manuel Constantino, assim como os presidentes do Comité Paralímpico de Portugal, José Manuel Lourenço, e da Confederação do Desporto de Portugal, Carlos Cardoso.

"Em análise, estará o modo de preparação, em segurança, da fase de regresso gradual à atividade desportiva, a avaliação sobre o reinício dos treinos, das provas e das competições, as respostas às exigências de proteção dos atletas e demais trabalhadores, e, naturalmente, a segurança para o público e adeptos em contexto covid-19", referiu à agência Lusa fonte do Governo.

Retoma dos eventos culturais

A primeira reunião da tarde de hoje, pelas 15:30, será com empresários e promotores dos maiores festivais de música, participando pelo Governo, além de António Costa, os ministros de Estado e da Economia, Pedro Siza Vieira, da Saúde, Marta Temido, e da Cultura, Graça Fonseca.

Por parte dos empresários de festivais de música, vão estar neste encontro, a convite do primeiro-ministro, Álvaro Covões (da empresa "Everything is New"), Roberta Medina ("Better World" - Rock in Rio), Luís Montez ("Música no Coração"), João Carvalho e Filipe Lopes ("Ritmos"), e Jorge Lopes (MEO Marés, Pavilhão Rosa Mota).

"O objetivo da reunião é perspetivar o futuro próximo e trabalhar em conjunto para procurar encontrar as melhores condições de retoma gradual destes eventos, em contexto de crise covid-19", apontou à agência Lusa fonte do executivo.

No sábado, representantes da Associação de Promotores de Espetáculos, Festivais e Eventos foram recebidos pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, no Palácio de Belém.

Os principais promotores de espetáculos e festivais de verão têm defendido junto do Governo um conjunto de medidas de apoio ao setor, designadamente a criação de um 'voucher' que seria entregue a quem comprou bilhetes para os festivais de verão cancelados.

Segundo a proposta da Associação de Promotores, Espetáculos, Festivais e Eventos, a quem comprou já bilhetes, deve ser entregue um talão que assegura a entrada na nova data do evento.

Os promotores de espetáculos afirmam-se ainda que estão dispostos a assegurar uma exceção para os desempregados que adquiriram bilhetes, dando-lhes direito imediato à devolução da compra.