Creches só devem receber crianças com pagamento em dia

As creches podem vir a recusar as crianças com mensalidades em atraso.

O aviso é da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular, numa carta enviada ao Governo e ao Presidente da República, citada pelo Jornal de Notícias.

A presidente da associação diz que não se trata de uma represália, mas sim de uma questão de respeito e igualdade para com quem pagou.

O incumprimento dos pagamentos disparou entre março e abril. Só neste mês, 35% das creches registaram uma quebra de faturação acima dos 50%.

A associação defende ainda a reabertura ainda em maio, não só para as crianças até aos três anos, mas também dos jardins de infância e do primeiro ciclo.