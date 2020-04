Forças Armadas portuguesas com 58 militares infetados, dois no Afeganistão

O ministro da Defesa Nacional, João Gomes Cravinho, revelou hoje que existem 58 militares infetados com covid-19 nas Forças Armadas Portuguesas, dois deles "nas forças nacionais destacadas no Afeganistão", mas "todos com prognóstico muito favorável".

"Nas Forças Armadas, como um todo, são 58" militares infetados pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) que provoca a doença covid-19, "dos quais dois nas nossas forças nacionais destacadas no Afeganistão", disse o ministro, em declarações aos jornalistas, em Évora.

João Gomes Cravinho destacou, contudo, que "todos" têm "um prognóstico muito favorável" e apresentam "uma evolução muito positiva e, portanto, sem razão de preocupação".

Questionado ainda pelos jornalistas, o ministro da Defesa Nacional adiantou que, "à data de hoje", encontram-se indisponíveis "cerca de 119 militares" das Forças Armadas Portuguesas, por se encontrarem "em isolamento", devido à pandemia da covid-19.

"Mas é um número que tem vindo a decrescer. Já estivemos próximos dos 300, agora [Notes:são] 119", frisou.

O governante, acompanhado do secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches, que é o coordenador da execução do estado de emergência no Alentejo, assim como por vários responsáveis civis e militares, deslocou-se hoje a Évora para visitar o Hospital do Espírito Santo (HESE) e o Centro Militar de Saúde.

As duas instituições, a poucos passos de distância, estão a colaborar no combate à covid-19, já que o Centro Militar de Saúde disponibilizou 15 camas ao Hospital de Évora, que para aí já transferiu doentes não infetados com o novo coronavírus, para libertar espaço na unidade hospitalar.

Para o ministro, que disse ter querido constatar no terreno "como está a funcionar a colaboração das Forças Armadas", neste caso do Exército, "com o sistema de Saúde para o combate à covid-19", esta situação é de elogiar.

"Aqui em Évora temos um caso exemplar, em que este Centro de Saúde Militar está a dar apoio ao HESE para permitir que o hospital se concentre nos doentes covid-19", destacou, aludindo ao "tremendo espírito de cooperação", que também tem sido replicado noutros pontos do país, em diversas circunstâncias.

Durante esta pandemia, as Forças Armadas Portuguesas têm sido "extremamente capazes de se adaptarem a circunstâncias novas" e "através das formas mais variadas", elogiou o governante que tutela a pasta da Defesa Nacional.

No âmbito do atual estado de emergência e do combate à covid-19, o HESE estabeleceu uma parceria com o Exército que permitiu criar uma Unidade de Internamento na Unidade de Saúde Militar de Évora.

Estas instalações destinam-se a doentes já com alta clínica e que aguardam vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.

"Neste momento, temos oito doentes e estamos à espera de, até ao fim da semana, provavelmente, termos 15", no Centro Militar de Saúde, revelou hoje a diretora clínica do HESE, Isabel Pita, que explicou que tudo funciona como se fosse "uma enfermaria" do hospital, que fornece os recursos humanos (uma médica, 18 enfermeiros e nove assistentes operacionais).

A colaboração foi "uma ideia magnífica" e, da parte dos militares houve uma "resposta extraordinária", frisou, corroborada pelo major André Mateus, o médico do Exército que dirige o centro Militar de Saúde:

"Estamos muito satisfeitos por percebermos que podemos ajudar".

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta terça-feira a existência de 948 mortes e 24.322 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 928 para 948, mais 20 - uma subida de 2,2% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.027 para 24.322, mais 295, o que representa um aumento de 1,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.357 para 1.389.

Mais de 211 mil mortos e mais de três milhões de infetados em todo o mundo

De acordo com os dados da agência de notícias francesa, a partir de dados oficiais, foram registados 211.185 mortos e mais de 3.030.340 infetados em 193 países, segundo um balanço às 11:00.

Pelo menos 832 mil pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram a primeira morte ligada ao coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 56.253 e 988.469, respetivamente. Pelo menos 111.583 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália, com 26.977 mortos e 199.414 casos, Espanha com 23.822 mortos (210.773 casos), França com 23.293 óbitos (165.842 casos) e Reino Unido com 21.092 mortos (157.149 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.836 casos (seis novos entre segunda-feira e hoje), incluindo 4.633 mortos (nenhuma nova) e 77.555 curados.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 126.975 mortos para 1.405.311 casos, os Estados Unidos e Canadá 59.034 mortos (1.036.698 casos), a América Latina e Caraíbas 8.897 mortos (177.829 casos), a Ásia 8.221 mortos (208.754 casos), no Médio Oriente 6.482 mortos (160.477 casos), em África 1.466 mortos (33.140 casos) e na Oceânia 110 mortos (8.037 casos).

