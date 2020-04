Marcelo e Costa reúnem-se com especialistas para analisar estado de emergência

O Presidente da República, Governo, partidos e especialistas reúnem-se esta terça-feira no Infarmed, em Lisboa, para analisar a situação epidemiológica do país com vista a um possível levantamento do estado de emergência em Portugal.

A intenção de António Costa é reabrir o país aos poucos, com alguns setores da economia a retomar atividade já na próxima segunda-feira.

O parecer que sair hoje do encontro no Infarmed é essencial para saber se o Governo pode levar a cabo o restante calendário sobre o que pode abrir até ao final de maio.

O primeiro-ministro já garantiu consenso para levantar o estado de emergência, mas avisa que se as coisas correrem mal não hesitará em dar um passo atrás.