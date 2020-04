Reabertura das creches e mensalidades em falta: o que está em causa

A decisão só irá ser tomada esta quinta-feira, em Conselho de Ministros, mas a intenção do Governo será reabrir as creches a 1 de junho.

A Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) deixa o aviso de que as instituições podem recusar a reentrada de crianças com pagamentos em falta.

As creches não terão recebido cerca de metade das mensalidades de abril. A associação diz que o setor está a viver uma situação dramática, com quebras nas receitas que podem obrigar ao fecho de várias instituições.

A ACPEEP defende ainda a abertura imediata das creches e pré-escolar já a partir de maio, com o fim do estado de emergência.