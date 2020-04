As recomendações da ACT para evitar o contágio nos locais de trabalho

A Autoridade para as Condições do Trabalho elaborou uma lista de 17 páginas onde constam 19 recomendações de segurança e higiene para os locais de trabalho. A autoridade propõe que a informação seja afixada em locais visíveis a todos.

O documento recomenda boa ventilação e distanciamento social como medidas a ter em contra nesta altura da pandemia como forma de evitar o contágio. A ACT aconselha ainda Equipamentos de Proteção Individual para trabalhadores e de água e sabão, ou desinfetante, para as mãos em locais convenientes.

É alertado ainda para o cumprimento do menor contacto possível entre trabalhadores durante os intervalos, pausas e nos espaços comuns.

No caso de haver possibilidade, as refeições devem ser feitas no posto de trabalho.