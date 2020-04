Como contar a alguém que um familiar morreu?

Não há uma fórmula mágica capaz de atenuar a dor de uma má notícia mas há uma certeza: quando alguém morre no hospital mandam as regras que se informe a família, olhos nos olhos. Só que com a covid 19, toda a comunicação passou a ser feita à distância, por telefone.

Irene Carvalho, professora da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto, diz que a comunicação por telefone torna mais difícil a compreensão do que a outra pessoas está a sentir.

"A pessoa dá a má noticia e fica lá, não desliga, não se vai embora, fica lá e fica lá a fazer o quê? A responder às perguntas da outra pessoa e a apoiar as reações emocionais", explica a professora de Medicina.

A Sociedade Portuguesa de Comunicação Clínica em Cuidados de Saúde diz que esta competência devia ser ensinada em todos os cursos de medicina do país.

ESPECIAL CORONAVÍRUS