Ainda não há data prevista para a reabertura das fronteiras. Mas há uma exceção na aldeia de Rio de Onor, em Bragança. GNR e Guardia Civil vão passar a abrir o ponto de passagem todas as quartas-feiras e sábados entre as 9h e as 11h.

A partir desta quarta-feira este ponto de entrada em Espanha vai abrir duas vezes por semana para dar passagem aos tratores de um português e de dois espanhóis que têm propriedades agrícolas nos dois lados da fronteira.

ESPECIAL CORONAVÍRUS