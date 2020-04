Não existem atualmente medicamentos autorizados para tratar a Covid-19, estando a ser utilizados fármacos autorizados para outras doenças. Neste contexto, a Agência Europeia de Medicamentos e o Infarmed alertam os doentes com Covid-19 para possíveis efeitos adversos.

No caso de surgir algum sintoma adverso, é essencial relatar a situação às autoridades de saúde. Os doentes devem descrever as reações, dar o nome do medicamento suspeito, assim como a dose e duração do tratamento.