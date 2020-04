Prolongado estado de emergência na Guiné-Bissau até 11 de maio

Nuno Nabiame e pelo menos outros três membros do Governo estão infetados.

O governo da Guiné-Bissau anunciou que o primeiro-ministro, o ministro do Interior e dois secretários de Estado estão infetados com coronavírus e serão isolados num hotel da capital.

A cadeia de transmissão, dentro do executivo de Bissau, terá tido origem num alto funcionário do ministério do Interior que morreu no sábado, vítima da Covid-19.

No domingo, o presidente da Guiné-Bissau prolongou até 11 de maio o segundo estado de emergência no país.

África conta já com mais de 1.500 mortes por Covid-19 e mais de 33 mil casos da doença, confirmada em 52 países. A situação mais crítica é na África do Sul.

ESPECIAL CORONAVÍRUS