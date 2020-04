Reabertura faseada da economia em Portugal: conheça aqui as datas

António Costa reuniu esta quarta-feira com os partidos para discutir a reabertura da economia em Portugal. Ao que a SIC apurou, o plano de reabertura faseada vai ser feito em três fases: 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho. Cada fase será precedida de uma reunião com partidos e parceiros para avaliar as medidas em curso e outras a implementar.

Em cada fase vai ser também preciso decidir se as medidas implementadas continuam, se devem ser adaptadas ou se é preciso voltar atrás. É importante lembrar que podem existir alterações no que respeita às datas de abertura descritas abaixo.

1.ª fase - 4 de maio

Espaços até 200 m 2 ;

; Pequeno comércio, preferencialmente com porta virada para a rua;

Cabeleireiros, barbeiros, stands de automóveis, conservatórias, serviços de atendimento ao público não concentrados;

Livrarias, bibliotecas e arquivos;

Autocarros com cabine no motorista de forma a isolá-los;

Reforço de autocarros na linha de Sintra;

Atividades desportivas individuais por exemplo o ténis e o golfe.

2.ª fase - 18 de maio

Espaços até 400 m 2 ;

; Restaurantes, museus, cafés, esplanadas e similares;

Palácios;

Creches (numa primeira fase, os pais podem ainda optar por continuar de apoio à família);

Escolas (aulas presenciais para 11.º e 12.º anos);

Autarquias podem decidir pontualmente pela abertura de outros estabelecimentos. Por exemplo, se um espaço tiver mais de 400 m2 mas não concentrar muita gente, a autarquia pode mandar abrir.

3.ª fase - 1 de junho