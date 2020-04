Suiça vai permitir contacto entre crianças e avós

As autoridades suíças dizem que é agora seguro para crianças, com menos de 10 anos, abraçarem os avós.

Na origem desta conclusão está o facto de os cientistas terem defendido que as crianças pequenas não transmitem o vírus, explicou o chefe de doenças infeciosas do Ministério da Saúde, Daniel Koch.

No entanto, o responsável sublinhou que esses encontros devem ser breves, e não envolver as amas das crianças ou passeios com elas na rua.

Numa conferência dada á imprensa, esta semana, Koch justificou a mudança de posição em relação a esta matéria, apontando para o facto de que, quando foi fixada a distância entre crianças e idosos, pouco se sabia acerca da transmissão do coronavírus.

"As crianças pequenas não são infetadas e não transmitem o vírus", disse. "Eles simplesmente não têm recetores para apanhar a doença".

Crianças e avós foram afastados desde o início da quarentena.



Caitlin Ochs

O governante sublinhou ainda a importância do abraço para sua saúde mental dos avós. E acrescentou, ainda, que não foram as crianças que representaram um risco para os parentes idosos, e sim os pais.

As diretrizes oficiais naquele país foram, assim, revistas, depois de uma consulta aos especialistas das universidades de Zurique, Berna e Genebra.

As novas orientações aplicam-se a crianças pequenas, que não tenham sintomas de doença.

Às mais velhas, é ainda aconselhado que evitem o contato com os avós.



A decisão do governo suíço fez soar os alarmes junto de alguns especialistas que discordam dos conselheiros envolvidos.

Em declarações à televisão austríaca, ORF, o principal virologista da Alemanha, Christian Drosten, afirmou que os dados são ainda insuficientes para poder garantir que as crianças pequenas não podem transmitir o vírus.

Drosten lembrou que os diferentes estudos, sobre o comportamento do vírus em crianças, têm apontado para diferentes conclusões.

A maioria dos países da Europa mantem as restrições ao convívio com idosos, que são um grupo de risco.