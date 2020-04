Trump promete testes mensais a 2,6% da população dos Estados Unidos

Nas últimas 24 horas morreram mais de 2.500 pessoas nos Estados Unidos devido à pandemia do novo coronavírus. Desde o início do surto, o país conta já com mais de 58 mil vítimas mortais.

Entretanto, o Presidente voltou atrás e retomou as conferências de imprensa diárias sobre a evolução da doença. Trump diz que o país tem “fome” de normalidade e promete testar mais de 2,6% da população por mês.