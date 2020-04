Açores sem novos casos de Covid-19 há oito dias e com mais cinco recuperados

Os Açores não registam há oito dias novos casos de Covid-19, mantendo um total de 138 infetados e tendo agora mais cinco recuperados.

Em comunicado, a Autoridade de Saúde Regional informa que "as 283 análises realizadas nos dois laboratórios de referência da região" (São Miguel e Terceira) nas últimas 24 horas "não revelaram casos positivos de Covid-19".

"Registaram-se cinco casos de recuperação, relativos a três homens com idades compreendidas entre 24 e 51 anos, das ilhas de São Miguel e do Pico, e a duas mulheres com 42 e 57 anos, da ilha do Pico", adianta ainda aquela entidade.