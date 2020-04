BCE prevê recuo do PIB da zona euro de 5 a 12% em 2020

O Banco Central Europeu (BCE) prevê que a economia da zona euro possa recuar entre "5 e 12%" este ano, reflexo da "grande incerteza" quanto ao impacto económico da pandemia de covid-19, afirmou hoje Christine Lagarde.

Após a reunião de política monetária realizada hoje, a presidente do BCE afirmou, numa videoconferência de imprensa, que a economia da zona euro enfrenta "uma contração com uma magnitude e velocidade sem precedentes em tempos de paz".

A esta violenta recessão deve seguir-se uma recuperação, se as medidas de confinamento adotadas para travar a pandemia forem progressivamente levantadas, mas há ainda bastantes incertezas, acrescentou Lagarde.

No primeiro trimestre, o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro registou um recuo de 3,8%, de acordo com os dados do Eurostat divulgados hoje.

"Dada a grande incerteza em torno do impacto económico [da pandemia], os cenários de crescimento do BCE sugerem que o PIB poderá cair de 5% a 12% este ano". "A queda da atividade económica em abril sugere que o impacto será provavelmente mais severo no segundo trimestre", apontou Lagarde.

O crescimento deve normalizar nos anos seguintes, indicou, acrescentando, no entanto, que "a dimensão da retoma" depende da duração das medidas restritivas e do "sucesso das políticas destinadas a limitar o impacto nos rendimentos e no emprego".

Lagarde disse ainda que a degradação da economia deve ter "um efeito negativo" na inflação "durante os próximos meses".

O BCE decidiu hoje deixar as taxas de juro inalteradas, mas flexibilizou as condições de empréstimo aos bancos e afirmou-se disponível para aumentar o volume das compras de dívida.

A pandemia de covid-19 já matou mais de 227.482 pessoas e infetou e mais de 3.180.800 em 193 países, desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

Pelo menos 908.500 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro morto ligado ao novo coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 60.999 e 1.040.488, respetivamente.

Pelo menos 124.023 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália com 27.682 mortos para 203.591 casos, Reino Unido com 26.097 mortos (165.221 casos), Espanha com 24.543 mortos (213.435 casos) e França com 24.087 óbitos (168.935 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.862 casos (quatro novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes (nenhuma nova) e 77.610 curados.

Na quarta-feira, as Maldivas anunciaram a primeira morte relacionada com o vírus no seu território.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 136.085 mortos para 1.456.222 casos, Estados Unidos e Canadá 64.053 mortos (1.091.719 casos), América Latina e Caraíbas 10.425 mortos (200.205 casos), Ásia 8.532 mortos (219.064 casos), Médio Oriente 6.680 mortos (168.820 casos), África 1.590 mortos (36.703 casos) e Oceânia 117 mortos (8.071 casos).

Pelo menos 859.100 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 989 mortes e 25.045 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 973 para 989, mais 16 - uma subida de 1,6% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.505 para 25.045, mais 540, o que representa um aumento de 2,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.470 para 1.519.

Há 968 doentes internados, menos 12 do que ontem. 172 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 3 do que no dia anterior.