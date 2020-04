Casos de Covid-19 em Itália "são 10 ou 20 vezes mais", avança estudo

Os casos positivos do novo coronavírus, que segundo os dados oficiais superam os 200.000, "são 10 ou 20 vezes superiores", indica hoje um estudo de especialistas epidemiológicos segundo o qual o Governo de Roma tem baseado a atuação sanitária.

"Atualmente, entre 3% a 4% da população pode estar infetada, o que equivale a dizer quatro milhões de pessoas, pelo que o número de casos positivos capazes de transmitir a infeção devem multiplicar-se por 10 ou 20. Estamos a falar de números muito maiores", explicou Stefano Merler, da Fundação Bruno Kessler.

O estudo da fundação foi elaborado em conjunto com o Instituto Superior de Saúde (ISS) italiano, documento que vai servir de base para o Governo italiano começar a abrandar as restrições, de forma faseada, a partir de 04 de maio.

Segundo Merler, que falava na conferência de imprensa semanal que se realizou no ISS, as pessoas infetadas com a covid-19 mas assintomáticas podem atingir valores entre os 4% e os 7% da população.

E é com base no estudo que o Governo de Giuseppe Conte pretende começar a aligeirar as medidas de restrição a partir de 04 de maio, com a abertura das atividades industriais que, estima o executivo, permitirá o regresso ao trabalho de cerca de 4,5 milhões de pessoas.

Adiada foi a abertura, já reclamada por vários setores, de estabelecimentos comerciais, restaurantes e serviços, como salões de beleza.

Face às recomendações do estudo, o Governo decretou, entretanto, o encerramento definitivo de todas as escolas até ao próximo ano letivo.

Para Merler, se as escolas reabrissem agora, a taxa "R", o termo epidemiológico que define o número de pessoas que um infetado pode contagiar, passaria do atual, inferior a 1 em todas as regiões, para 1,3.

"A curva da epidemia de covid-19 continua a diminuir substancialmente no número de sintomas e casos em todas as regiões", afirmou o presidente do ISS, Sílvio Brusaferro, dando sequência aos alertas de Merler.

"As pessoas têm de saber, porém, que estamos no meio da epidemia e que o vírus continua a circular, embora se tenha registado uma diminuição de casos e de doentes nos cuidados intensivos", acrescentou.

Brusaferro sublinhou que Itália está "ainda muito longe" da chamada "imunidade de grupo", que geralmente ocorre quando cerca de 60% da população está afetada.

Segundo o presidente do ISS, a instituição calcula, por outro lado, que das mais de 27.000 pessoas que morreram devido ao novo coronavírus, "84% sofriam de mais de duas ou de três doenças".

Brusaferro explicou ainda que as crianças menores de 15 anos "são 66% menos suscetíveis" a contrair o vírus do que os adultos entre os 15 e os 65 anos, enquanto os "adultos maiores de 65 anos são 47% mais suscetíveis de que os indivíduos na faixa etária entre os 15 e os 64".

A pandemia de covid-19 já matou mais de 227.482 pessoas e infetou e mais de 3.180.800 em 193 países, desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

Pelo menos 908.500 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro morto ligado ao novo coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 60.999 e 1.040.488, respetivamente.

Pelo menos 124.023 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália com 27.682 mortos para 203.591 casos, Reino Unido com 26.097 mortos (165.221 casos), Espanha com 24.543 mortos (213.435 casos) e França com 24.087 óbitos (168.935 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.862 casos (quatro novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes (nenhuma nova) e 77.610 curados.

Na quarta-feira, as Maldivas anunciaram a primeira morte relacionada com o vírus no seu território.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 136.085 mortos para 1.456.222 casos, Estados Unidos e Canadá 64.053 mortos (1.091.719 casos), América Latina e Caraíbas 10.425 mortos (200.205 casos), Ásia 8.532 mortos (219.064 casos), Médio Oriente 6.680 mortos (168.820 casos), África 1.590 mortos (36.703 casos) e Oceânia 117 mortos (8.071 casos).

Pelo menos 859.100 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 989 mortes e 25.045 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 973 para 989, mais 16 - uma subida de 1,6% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.505 para 25.045, mais 540, o que representa um aumento de 2,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.470 para 1.519.

Há 968 doentes internados, menos 12 do que ontem. 172 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 3 do que no dia anterior.