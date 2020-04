Circulação entre concelhos proibida entre sexta-feira e domingo

A circulação para fora do concelho de residência vai estar condicionada entre sexta-feira e domingo, sendo apenas permitida por motivos de saúde ou por "urgência imperiosa", foi esta quinta-feira aprovado pelo Governo.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros, foi aprovado o decreto que regulamenta o estado de emergência e a situação de calamidade para o período entre sexta-feira e domingo devido à pandemia de Covid-19.

"Limita-se a circulação dos cidadãos para fora do concelho de residência habitual no período compreendido entre as 00:00 do dia 1 de maio e as 23:59 do dia 3 de maio, salvo por motivos de saúde ou por outros motivos de urgência imperiosa", refere o comunicado.