Comissário Europeu do Mercado Interno avisa que retoma será lenta

O Comissário Europeu do Mercado Interno espera que seja possível a circulação de turistas do norte para o sul da Europa, mas avisa que as pessoas não vão querer viajar sem a aplicação harmonizadas das regras de segurança.

Em entrevista exclusiva à SIC e Expresso, Thierry Breton falou ainda da necessidade de as companhias aéreas cumprirem o distanciamento social se estiver em causa a segurança.

ACOMPANHE AQUI AO MINUTO TODA A INFORMAÇÃO SOBRE A COVID-19

ESPECIAL CORONAVÍRUS