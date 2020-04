DGS explica aumento de mais de 540 novos casos

A curva da epidemia em Portugal está a decrescer, garante a diretora-geral da Saúde que esta quinta-feira explicou porque foram reportados mais de 500 novos casos em relação ao dia anterior.

Mais 16 mortes e 540 casos de Covid-19 em Portugal

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 989 mortes e 25.045 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de mortes subiu, de ontem para hoje, de 973 para 989, mais 16 - uma subida de 1,6% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.505 para 25.045, mais 540, o que representa um aumento de 2,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.470 para 1.519.

Há 968 doentes internados, menos 12 do que ontem. 172 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 3 do que no dia anterior.

ESPECIAL CORONAVÍRUS