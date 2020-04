Desemprego na Alemanha aumenta para 5,8% em abril devido à pandemia

A taxa de desemprego na Alemanha subiu para 5,8% em abril, mais 0,9 décimas em termos homólogos, e 10,1 milhões de trabalhadores vão ficar sob o regime de jornada reduzida devido à paralisação económica, foi anunciado esta quinta-feira.

Devido à paralisação provocada pela contenção da pandemia da covid-19, o número de desempregados na Alemanha aumentou em abril em relação a março em 373.000 pessoas e em 415.000 em relação ao mesmo mês de 2019, elevando o número total de desempregados registados para 2.644 milhões, segundo dados divulgados hoje pela agência federal de emprego alemã (BA).

Entre 26 de março e 26 de abril, 751.000 empresas solicitaram o regime de jornada reduzida para um total de 10,1 milhões de trabalhadores, segundo dados da agência.

A mesma agência sublinha que os 10,1 milhões de trabalhadpres podem ainda não estar todos com esta categoria, por poder haver ainda processos pendentes.

Contudo, a agência aponta para um máximo histórico, já que ao longo de 2009, 3,3 milhões de trabalhadores ficaram neste regime, na altura como conseqüência da crise financeira global.

O regime de jornada reduzida ou "Kurzarbeit" é uma das fórmulas ativadas pelo Governo da chanceler Angela Merkel para impedir que a paralisação da atividade económica resultante da pandemia gere despedimentos em massa.

Essa modalidade implica que o Estado assuma temporariamente entre dois terços ou até 80% do salário do trabalhador, o que alivia a situação das empresas.

"A pandemia da covid-19 deverá originar a mais séria recessão do período pós Segunda Guerra na Alemanha", afirmou o responsável da BA no comunicado, adiantando que "o mercado laboral também está a ficar sob pressão".

Paralelamente aos números do desemprego, também foram divulgados hoje os referentes ao emprego, mas em março, que ainda refletem um aumento de 0,2% em relação ao ano anterior, subindo, assim, o número de pessoas que trabalham para 45 milhões, de acordo com dados do Dagência federal de estatística alemã (Destatis).

No entanto, já havia uma desaceleração em relação aos meses anteriores, quando o número de ocupação registou aumentos de 0,3% em fevereiro em relação ao ano anterior ou 0,4% em janeiro.