Dia do Trabalhador em Espanha celebrado através da internet

O Dia do Trabalhador em Espanha vai ser celebrado através da internet, devido à pandemia do novo coronavírus.

Com a concentração de pessoas proibida, os sindicatos decidiram fazer uma manifestação virtual para reivindicar os direitos dos trabalhadores essenciais e outro modelo económico e social para o país.

É a primeira vez em democracia que os maiores sindicatos não celebram o primeiro de maio nas ruas de Espanha.

Espanha com 268 mortes nas últimas 24 horas. Ritmo volta a abrandar

O número de vítimas mortais em Espanha subiu esta quinta-feira de 24.275 para 24.543, mais 268 face a ontem, o número mais baixo nas últimas seis semanas.

O número de infetados subiu para 213.435.

Há mais 3.103 pessoas curadas, que elevam o total para 112.050.

Espanhóis podem sair de casa a partir de sábado por faixas horárias

O governo espanhol anunciou esta quinta-feira que, depois de confinados em casa há sete semanas, os cidadãos vão poder sair para passear e fazer desporto, a partir de sábado, 2 de maio, distribuídos por "faixas horárias".

Segundo fonte do executivo espanhol, o comitê técnico presidido pelo primeiro-ministro, Pedro Sanchez, "estabeleceu, na sua reunião desta manhã e de acordo com os dados que mostram a boa evolução da pandemia na Espanha, as faixas horárias pelas quais se organiza a saída da população serão organizadas a partir do próximo sábado.