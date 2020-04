Emissões de CO2 registam a maior queda dos últimos 10 anos

O confinamento globalizado está a reduzir as emissões de dióxido de carbono para níveis que não eram vistos há 10 anos.

As medidas que restringem a circulação fizeram com que as emissões de CO2 caíssem 8% este ano. É a maior queda registada desde a crise financeira em 2009.

No dia 22 de abril, a Organização Meteorológica Mundial previu que as emissões de dióxido de carbono iam baixar 6%.

No entanto, apesar desta diminuição na poluição, os ambientalistas lembram que depois de acabar o confinamento, não podemos voltar ao normal, em nome da saúde do planeta.

O antes e depois da poluição nas cidades