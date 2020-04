Empresas com dificuldade em pagar salários sem ajuda do Estado

Pedro Siza Vieira diz que a Segurança Social falhou por não ter tido capacidade para processar tantos pedidos e garante agora que os pagamentos em falta vão ser feitos durante a segunda quinzena de maio.

Com ou sem o dinheiro do Estado, as empresas têm de pagar os dois terços do salário a que os trabalhadores têm direito, caso contrário arriscam-se a perder os apoios.