Farense espera homologação da II Liga e subida ao primeiro escalão

O Farense vai aguardar a homologação da II Liga de futebol, que não foi incluída no plano de desconfinamento da pandemia de Covid-19, e a consequente subida à I Liga, disse à Lusa fonte próxima da SAD.

"Havendo I Liga e descidas, aguardaremos tranquilamente a homologação da II Liga e consequente subida, confirmando a indicação dada na semana passada pela UEFA de premiar as equipas por mérito desportivo", referiu fonte do emblema algarvio à agência Lusa.

À data da suspensão da II Liga, com 24 jornadas disputadas, o Farense ocupava o segundo lugar, com 48 pontos, menos dois do que o líder Nacional.

O governo vai permitir o regresso da I Liga, que foi suspensa em 12 de março, após 24 jornadas, a partir de 30 e 31 de maio, e da final da Taça de Portugal, mas não da II Liga.

Estas medidas constam no plano de desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros, quanto à transição do estado de emergência, que cessa no sábado, para o estado de calamidade.

ESPECIAL CORONAVÍRUS