França regista mais de 24.300 óbitos por Covid-19

A França registou nas últimas 24 horas 289 mortes associadas à covid-19 em meio hospitalar e nos lares, perfazendo um total de 24.376 mortos desde o início da pandemia, anunciou esta quinta-feira fonte oficial.

Os números do avanço do vírus em França foram divulgados em conferência de imprensa por Jérôme Salomon, diretor-geral da Saúde.Desde 01 de março, em meio hospitalar morreram 15.244 pessoas e nos lares foram registados 9.132 óbitos no mesmo período.

Em França há 26.283 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 4.019 destes pacientes estão nos cuidados intensivos. Estes dois indicadores estão a descer de forma "lenta, mas regular", segundo o diretor-geral da Saúde francês.

Desde o início da pandemia, já passaram 16 mil pessoas pelas unidades de cuidados intensivos do país.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 227 mil mortos e infetou quase 3,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 908 mil doentes foram considerados curados.

