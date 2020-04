"Levantamento do estado de emergência obriga-nos a estar ainda mais alerta"

António Lacerda Sales, secretário de Estado da Saúde, alerta para as responsabilidades acrescidas com o desconfinamento progressivo dos próximos tempos, principalmente quanto ao cumprimento das recomendações da direção-geral da Saúde.

"É importante que as pessoas tenham em linha de conta, por exemplo, que as máscaras não as protegem se não forem usadas corretamente", explica o secretário de Estado da Saúde.