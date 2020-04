Ministro assume que Estado falhou no pagamento do lay-off às empresas

Em entrevista no programa Negócios da Semana, na SIC Notícias, o ministro da Economia disse esta quarta-feira que não foi possível processar todos os 95 mil pedidos de lay-off que o Estado recebeu, justificando que a Segurança Social não teve capacidade para a dimensão da situação.

Pedro Siza Vieira diz ainda que já foram efetuados pagamentos nos dias 24 e 28 de abril e que serão feitos mais esta quinta-feira, dia 30, e ainda a 5 de maio, respeitantes aos pedidos que entraram antes de 10 de abril. Todos os outros feitos depois desta data, deverão ser pagos na primeira quinzena de maio.

O ministro assume que o Estado falhou no pagamento e que o objetivo era que todos tivessem sido feitos antes do final do mês de abril.