"Não dê dinheiro a esses italianos e espanhóis": primeiro-ministro holandês concorda

No mês passado, o ministro das Finanças holandês sugeriu que Espanha fosse investigada por não ter capacidade orçamental para fazer face à pandemia da covid-19. Agora, foi a vez do primeiro-ministro holandês proferir declarações polémicas sobre os países do sul da Europa, neste caso Espanha e Itália.

Em causa está um vídeo em que Mark Rutte aparece a responder a um trabalhador.

De acordo com o Express, durante uma visita aos serviços de tratamento de resíduos, em Haia, o primeiro-ministro foi interrompido por um dos trabalhadores, que lhe pediu: "Não dê dinheiro a esses italianos e espanhóis". A resposta de Rutte surgiu com uma gargalhada: "Não, não, não. Vou ter em conta o pedido."

As declarações surgem depois do ministro das Finanças do país ter sugerido que Espanha devia ser investigada por não ter capacidade orçamental para enfrentar a pandemia do novo coronavírus.

Na altura, o primeiro-ministro português António Costa foi uma das vozes mais críticas a esta declaração, considerando-a de "repugnante".

"Se não nos respeitamos uns aos outros e se não compreendemos que, perante um desafio comum, temos de ter capacidade de responder em comum, então ninguém percebeu nada do que é a União Europeia"

Eventualmente, e após muitas críticas, o ministro Wopke Hoekstra voltou atrás e admitiu que foi "infeliz" nas declarações sobre os países do sul da Europa.

O facto é que a Holanda tem sido um dos países no Conselho Europeu a recusar soluções mais vigorosas para a reconstrução da economia após a crise criada pela pandemia. Mark Rutte é um dos que está contra a emissão conjunta de dívida, os chamados 'eurobonds' ou 'coronabonds'.