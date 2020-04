A segunda fase do desconfinamento começa a 18 de maio. Neste dia, o Governo prevê abrir espaços até 400 m2 e os restaurantes.

Os alunos do 11º e 12º anos regressam às escolas para aulas presenciais. No desporto, os jogos da Primeira Liga de Futebol e da Taça de Portugal regressam no último fim de semana de maio, mas as regras ainda estão dependentes da Direção-Geral da Saúde.