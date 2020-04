O que vai abrir na primeira fase de reabertura do país

O primeiro-ministro António Costa anunciou esta quinta-feira o plano de reabertura económica e social do país, após o estado de emergência, decretado devido à pandemia do novo coronavírus, e que termina este sábado.

As medidas são de alívio progressivo de 15 em 15 dias a partir de segunda-feira, com o Governo pronto para voltar atrás se o número de novos casos sair do controlo.

O comércio de rua, até 200 metros quadrados, pode abrir na primeira fase, a 4 de maio, com uma lotação máxima de cinco pessoas por casa 100 metros quadrados. O Governo quer ainda distanciamento de dois metros entre pessoas e o uso de máscara vai ser obrigatório em locais com grande concentração.

Quanto ao regresso às empresas ainda não é para já. O Executivo quer que o teletrabalho continue.