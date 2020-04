Os partidos criticam o Governo pela burocracia no acesso ao lay off e às linhas de crédito para as empresas e concordam, no geral, que a economia tem de retomar, mas pedem ao executivo que reforce e mantenha os apoios às famílias e empresas depois do estado de emergência terminar.

O ministro da Economia lembrou que estamos no início de um longo percurso, que implica responsabilidade.

ESPECIAL CORONAVÍRUS