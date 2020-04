Plano de desconfinamento em Portugal: conheça aqui todas as datas e medidas

O primeiro-ministro António Costa apresentou esta quinta-feira o plano de desconfinamento aprovado em Conselho de Ministros, que será aplicado depois do levantamento do estado de emergência que termina no dia 2 de maio. O plano está divido em três fases: 4 de maio, 18 de maio e 1 de junho.

Esta semana, o Presidente da República já tinha sublinhado que o fim do estado de emergência não representa o fim do surto. Marcelo chegou mesmo a dizer que esperava que não fosse preciso voltar atrás na decisão.

Assim sendo, mantêm-se algumas condições como: higienização regular dos espaços; lotação máxima reduzida; distanciamento físico de dois metros; uso obrigatório de máscaras nos transportes públicos, escolas, comércio e outros locais fechados com múltiplas pessoas. As decisões vão ser avaliadas a cada 15 dias.

Há ainda algumas regras gerais que devem ser cumpridas pela população. O confinamento obrigatório para pessoas com Covid-19; a proibição de eventos com mais de 10 pessoas e a proibição de funerais com a presença de familiares são algumas dessas regras.

Quanto às cerimónias religiosas, podem realizar-se a partir de 30/31 de maio mediante parecer da Direção-Geral da Saúde.

Transportes públicos - 4 de maio

Lotação máxima de 2/3;

Higienização e limpeza;

Uso obrigatório de máscara;

Reforço de autocarros na linha de Sintra.

Trabalho - 4 de maio

Exercício profissional continua em regime de teletrabalho, sempre que as funções o permitam

Trabalho - 1 de junho

Teletrabalho parcial, com horários desfasados ou equipas em espelhos

Serviços públicos - 4 de maio

Balcões desconcentrados de atendimento ao público ( repartições de finanças , conservatórias , etc.)

Atendimento por marcação prévia

Serviços públicos - 1 de junho

Lojas de cidadão

Comércio e restauração - 4 de maio

Comércio local: lojas com porta aberta para a rua até 200 m 2 ;

Livrarias e comércio automóvel, independentemente da área;

Estabelecimentos de prestação de serviços de higiene pessoal (cabeleireiros, barbeiros, manicures, pedicures e similares) por marcação prévia

Comércio e restauração - 18 de maio

Lojas com porta aberta para a rua até 400 m 2 ou partes de lojas até 400 m 2 ( ou maiores por decisão da autarquia );

Restaurantes , cafés e pastelarias , com lotação a 50%;

Esplanadas

Comércio e restauração - 1 de junho

Lojas com área superior a 400 m 2 ;

Lojas inseridas em centros comerciais;

Escolas e equipamentos sociais - 18 de maio

11º/12º anos ou 2º e 3º anos de outras ofertas formativas (10h - 17h);

Equipamentos sociais na área da deficiência;

Creches (com opção de apoio à família ).

Escolas e equipamentos sociais - 1 de junho

Creches;

Pré-escolar;

ATL's.

Cultura - 4 de maio

Bibliotecas e arquivos;

Cultura - 18 de maio

Museus , monumentos e palácios , galerias de arte , salas de exposições e similares;

Cultura - 1 de junho

Cinemas, teatros , salas de espetáculos , auditórios (com lugares marcados , lotação reduzida e distanciamento físico );

Desporto - 4 de maio

Prática de desportos individuais ao ar livre ( sem utilização de balneários nem piscinas);

Desporto - 30/31 de maio