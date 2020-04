Propagação do coronavírus é desigual no território francês

O Governo francês apresentou esta quinta-feira um mapa do país dividido entre regiões verdes, laranja e vermelhas, mostrando que a propagação do vírus no território é desigual e que o final da quarentena vai ter medidas diferentes para cada região.

A classificação das diferentes regiões francesas foi apresentada hoje pelo ministro da Saúde, Olivier Véran, e mostrou que a França está dividida entre oeste e leste, com o oeste a ser muito menos atingido do que a outra parte do país.

Os dois critérios analisados para classificar as regiões em verde, laranja e vermelho são a circulação ativa do vírus e a tensão hospitalar consoante as capacidades dos cuidados intensivos.

O ministro explicou que os mapas apresentados hoje mostram os dados conhecidos à data e que não vão ser iguais até ao fim da quarentena, marcado para 11 de maio.

Assim, nessa data, também as regiões a laranja vão desaparecer.

"No momento do final do confinamento, haverá apenas departamentos verdes e vermelhos. Mas hoje mantemos as regiões laranja, já que estas são as que têm tendência a mudar até dia 11 de maio", afirmou o ministro.

O nordeste da França, onde se situa Paris, é mesmo a região mais atingida tanto a nível de propagação do vírus como a nível de saturação dos hospitais.

O sudeste francês está dominado pelas regiões laranja e a maioria das regiões na parte oeste são verdes.

Apesar de ainda não se conhecerem todas as regras que se vão aplicar às regiões consoante a sua classificação no dia 11 de maio, nas regiões a vermelho as regras vão ser mais apertadas quanto à utilização das medidas barreira e, por exemplo, parques e jardins vão continuar fechados nessas zonas.

Esta classificação também vai guiar a reabertura das escolas nas diferentes regiões, que acontecerá mais cedo nas regiões a verde.