Recolher obrigatório pela segunda vez no Sri Lanka após aumento de casos

O Governo do Sri Lanka vai impor esta quinta-feira o recolher obrigatório pela segunda vez desde que o surto começou, após um recente ressurgimento de novos casos da covid-19.

O Sri Lanka tem, no total, 630 infetados e sete mortos, desde o início do surto. Destes, 308 casos foram registados após 22 de abril.

Acredita-se que a nova vaga de casos tenha surgido num acampamento da marinha. As autoridades isolaram o campo e tomaram medidas para colocar em quarentena cerca de 4.000 soldados no país.

O novo recolher obrigatório será imposto a partir de hoje às 20:00 (15:30 em Lisboa).

O primeiro, tinha sido imposto no dia 20 de março, mas foi aliviado nos últimos dias em cerca de dois terços do país. O alívio permitia a circulação de pessoas em distritos onde a propagação do vírus havia sido baixa. A capital, Colombo, está entre os distritos considerados de alto risco.