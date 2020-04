"Regresso à normalidade não pode ser feito da mesma forma em todas as regiões"

A investigadora Ana Abecassis, do Instituto de Higiene e Medicina Tropical, esteve esta quarta-feira em direto, na SIC Notícias, para falar sobre a reabertura do país após o estado de emergência decretado devido à pandemia do coronavírus.

A diretora da Unidade de Saúde Publica Internacional e Bioestatística explica que os riscos são diferentes de região para região e defende que o regresso à normalidade não pode ser feito da mesma forma em todas as regiões.