O presidente do Instituto da Segurança Social, Rui Fiolhais, explica que há 11 mil pedidos de lay-off mal preenchidos e que essas empresas estão a ser contactadas para regularizarem a candidatura.

Sobre os atrasos do pagamento do lay-off e das expectativas defraudadas dos empresários, Rui Fiolhais desvaloriza e diz que a Segurança Social até começou a pagar antes do tempo.