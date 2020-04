Um repelente de insetos que pode proteger contra o novo coronavírus

Quando se fala de um vírus sobre o qual ainda se sabe muito pouco todas as linhas de investigação podem ser válidas.

A Sky News já tinha dado conta de um repelente de insetos chamado Citriodiol, que foi produzido para militares britânicos, que poderia servir como uma camada protetora na pele contra o novo coronavírus.

Os cientistas de Porton Down, um parque científico em Wiltshire, Inglaterra, testam agora o efeito, do tratamento com esse repelente, na Covid-19.

Porém há quem esteja preocupado com o facto de não haver evidências científicas se oferece realmente proteção contra o novo coronavírus.

ESPECIAL CORONAVÍRUS