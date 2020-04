Universidade de Oxford junta-se a biofarmacêutica para produzir vacina para a Covid-19

Oxford University Pool via AP

A Universidade de Oxford anunciou hoje que vai juntar-se a uma empresa biofarmacêutica para desenvolver uma vacina para a covid-19 que está a ser testada naquela instituição.

A farmacêutica britânica AstraZeneca deverá ajudar nos testes, fabrico em larga escala e distribuição da vacina, caso venha a ter sucesso.

Atualmente, a vacina criada pelo Instituto Jenner, associado à secular universidade, está já a ser testada em seres humanos. Oxford recebeu do governo britânico 20 milhões de libras para estudar potenciais vacinas e para financiar os testes.

Nos termos da parceria, se a vacina for adotada, a AstraZeneca irá trabalhar com os seus parceiros internacionais para a distribuir, concentrando-se especialmente em torná-la acessível em países com baixos e médios rendimentos.

Enquanto durar a pandemia da covid-19, o trabalho será feito sem fins lucrativos. Depois do fim da pandemia, todas as percentagens devidas à universidade pelo uso da vacina serão reinvestidas em investigação clínica, sobretudo na criação de um centro de investigação de vacinas e preparação para pandemias.

Oxford testa vacina. Cientista fala em 80% de probabilidade de sucesso

A vacina começou a ser testada em humanos e, se tiver êxito, vão ser produzidas um milhão de doses até setembro.

A pandemia de covid-19 já matou mais de 227.482 pessoas e infetou e mais de 3.180.800 em 193 países, desde que surgiu em dezembro na cidade chinesa de Wuhan, segundo um balanço da AFP às 11:00.

Pelo menos 908.500 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

Os Estados Unidos, que registaram o primeiro morto ligado ao novo coronavírus no final de fevereiro, lideram em número de mortos e casos, com 60.999 e 1.040.488, respetivamente.

Pelo menos 124.023 pessoas foram declaradas curadas pelas autoridades de saúde nos Estados Unidos.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são Itália com 27.682 mortos para 203.591 casos, Reino Unido com 26.097 mortos (165.221 casos), Espanha com 24.543 mortos (213.435 casos) e França com 24.087 óbitos (168.935 casos).

A China (excluindo os territórios de Hong Kong e Macau), onde a epidemia começou no final de dezembro, contabilizou 82.862 casos (quatro novos entre quarta-feira e hoje), incluindo 4.633 mortes (nenhuma nova) e 77.610 curados.

Na quarta-feira, as Maldivas anunciaram a primeira morte relacionada com o vírus no seu território.

Até às 11:00 de hoje, a Europa totalizou 136.085 mortos para 1.456.222 casos, Estados Unidos e Canadá 64.053 mortos (1.091.719 casos), América Latina e Caraíbas 10.425 mortos (200.205 casos), Ásia 8.532 mortos (219.064 casos), Médio Oriente 6.680 mortos (168.820 casos), África 1.590 mortos (36.703 casos) e Oceânia 117 mortos (8.071 casos).

Pelo menos 859.100 pessoas foram consideradas curadas pelas autoridades de saúde.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) anunciou esta quinta-feira a existência de 989 mortes e 25.045 casos de Covid-19 em Portugal.

O número de óbitos subiu, de ontem para hoje, de 973 para 989, mais 16 - uma subida de 1,6% -, enquanto o número de infetados aumentou de 24.505 para 25.045, mais 540, o que representa um aumento de 2,2%.

O número de casos recuperados subiu de 1.470 para 1.519.

Há 968 doentes internados, menos 12 do que ontem. 172 encontram-se em Unidades de Cuidados Intensivos, mais 3 do que no dia anterior.