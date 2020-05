As regras para as creches e escolas que reabrem a 18 de maio

Os alunos do 11.º e 12.º anos regressam às escolas na segunda fase do desconfinamento, a 18 de maio, numa altura em que também vão abrir as creches.

Antes, as 580 escolas secundárias públicas do país vão ser alvo de desinfeção por parte do exército. Para alunos, professores e funcionários, o uso de máscara é obrigatório.

Cerca de 29 mil funcionários das creches vão ser testados antes do regresso e as regras de funcionamento vão ser definidas nos próximos dias.

