A GNR apela aos cidadãos para que, no mês de maio, não se desloquem em peregrinação até ao Santuário de Fátima.

Esta manhã, numa conferência de imprensa, as autoridades apelaram também ao sentido cívico dos portugueses e garantiram que, com o fim do estado de emergência, a fiscalização vai ser mais apertada nos transportes públicos e nas zonas balneares