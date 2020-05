Detidos sindicalistas turcos que desafiaram proibição de sair à rua

A polícia deteve hoje responsáveis sindicais que desfilavam em Istambul para assinalar o Dia Mundial do Trabalhador, apesar de uma proibição de sair à rua devido à luta contra a pandemia de Covid-19.



Cerca de 15 pessoas, entre os quais o dirigente da poderosa confederação sindical DISK, Arzu Cerkezoglu, foram presas pela polícia, segundo um fotógrafo da AFP.





UMIT BEKTAS/ REUTERS

Os detidos faziam parte de um grupo de cerca de 50 manifestantes, incluindo parlamentares da oposição, que marchavam em direção à icónica Praça Taksim para comemorar o 1.º de Maio.



Devido à pandemia do novo coronavírus, os manifestantes desfilavam com uma máscara no rosto, mas sem respeitar as regras do distanciamento social.

As autoridades turcas tomaram uma medida de confinamento total de três dias, a partir de hoje, nas 30 províncias mais populosas da Turquia, incluindo Istambul, com o objetivo de limitar o risco de propagação da Covid-19.