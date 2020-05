Governo diz que dever de recolhimento mantém-se com a entrada no estado de calamidade

As autoridades de saúde lembram que, com a entrada no estado de calamidade, o dever cívico de recolhimento mantém-se e deve ser respeitado e o Governo garantiu que há máscaras disponíveis à venda e espera que o abastecimento seja constante.



