A ministra da Presidência alertou esta sexta-feira que, apesar da abertura de alguns setores, a regra deve ser continuar a estar em casa.

No programa da Cristina, na SIC, Mariana Vieira da Silva lembrou que os mais velhos são as principais vítimas desta pandemia e que foi uma honra ver os portugueses a compreender as indicações dadas pelo Governo.

