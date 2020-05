Com o fim do estado de emergência, os transportes públicos vão reforçar a oferta a partir de segunda-feira, cumprindo as regras de distanciamento e lotação definidas pelas autoridades de saúde.

Na quinta-feira, o primeiro-ministro disse que a utilização de máscara nos transportes públicos será obrigatória. Quem não cumprir, poderá vir a ser multado.